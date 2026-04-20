Ирландия готова заплатить украинцам за отъезд, лишь бы они покинули страну

Ирландия готовится депортировать украинцев и даже готова им заплатить, чтобы те поскорее покинули страну.

По данным ряда западных СМИ, Дублин резко меняет свою миграционную политику и готовится в течение года разорвать контракты на размещение около 16 тыс. украинских беженцев, большинство из которых - мужчины призывного возраста.

В правительстве отмечают, что хотят прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счет господдержки. При этом за добровольное возвращение домой обещают выплатить 2,5 тыс. евро на человека или до 10 тыс. на семью.