Ирландия сворачивает программу поддержки украинцев
Ирландия планирует с августа отменить бесплатное проживание для украинцев и перевести их на самостоятельную аренду жилья.
Реформа предусматривает постепенный отказ от размещения около 16 тыс. украинцев, живущих сейчас в отелях и других объектах за счет государства. Власти объясняют изменения тем, что нынешняя система "неустойчива" и создает неравные условия: часть украинцев получает долгосрочное жилье от государства, тогда как новым прибывшим оно предоставляется только на 30 дней.
Также планируется постепенно сократить выплаты семьям, принимающим украинцев. Сейчас они составляют 600 евро в месяц и будут отменены к марту 2027 года. Отдельные меры поддержки сохранятся лишь для уязвимых групп.