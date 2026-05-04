Ирландия сворачивает программу поддержки украинцев

Ирландия планирует с августа отменить бесплатное проживание для украинцев и перевести их на самостоятельную аренду жилья.

Реформа предусматривает постепенный отказ от размещения около 16 тыс. украинцев, живущих сейчас в отелях и других объектах за счет государства. Власти объясняют изменения тем, что нынешняя система "неустойчива" и создает неравные условия: часть украинцев получает долгосрочное жилье от государства, тогда как новым прибывшим оно предоставляется только на 30 дней.

Также планируется постепенно сократить выплаты семьям, принимающим украинцев. Сейчас они составляют 600 евро в месяц и будут отменены к марту 2027 года. Отдельные меры поддержки сохранятся лишь для уязвимых групп.

