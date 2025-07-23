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Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. К чему пришли и о чем договорились?
Вечером 23 июля в Стамбуле завершился третий раунд прямых переговоров России и Украины. Он продлился 40 минут. Перед этим отдельно встречу провели главы делегаций - Мединский и Умеров. Стороны долго обсуждали изложенные в меморандумах позиции, в итоге договорились продолжать бессрочные санитарные обмены.
Украина и Россия сформируют по три рабочие группы
Решено сформировать по три рабочие группы с каждой стороны, которые будут работать онлайн по политическим вопросам, гуманитарным и военным.
Все договоренности по гуманитарным трекам выполнили. Обмены - приблизительно 1 тыс. человек.
Обмен военнопленными и телами продолжится
Обмены телами погибших проведены: Россия вернула Украине более 7 тыс. тел, обратно получила небольшое количество своих.
Владимир Мединский, помощник президента России:
"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта коротких - по 24 - 48 часов - перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. Из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых".
Продолжат обмены военнопленными. Будет проведен обмен еще не менее 1200 военнопленных с каждой стороны.
Минобороны РФ: Россия и Украина обменялись пленными
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь
Владимир Мединский, помощник президента России:
"Я не скрою, что мы предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных. Если они найдут у себя наших, значит эта цифра будет больше".
Россия и Украина обсудили возвращение перемещенных гражданских
Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в ходе военных действий. Не все мирные жители Курской области (они были эвакуированы на территорию Украины) возвращены домой.
Будут продолжены бессрочные обмены тяжелоранеными и больными.
Обсудили позиции в меморандумах. Они далеки друг от друга. Договорились продолжить контакты на уровне рабочих групп.