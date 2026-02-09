Из-за морозов и дефицита электричества в Эстонии взлетели цены на топливные гранулы

Вслед за Литвой и Латвией цены на отопительные гранулы, брикеты и дрова подскочили в Эстонии. Владельцы частных домов ощутили сильный удар по своим кошелькам.

Местные СМИ бьют тревогу: если летом 15-килограммовый пакет топливных гранул стоил около 4 евро, то сейчас достигает 7 евро. Цена за тонну гранул уже достигла 370 евро, а в некоторых случаях и 390 евро.