Из-за морозов и дефицита электричества в Эстонии взлетели цены на топливные гранулы
Автор:Редакция news.by
Вслед за Литвой и Латвией цены на отопительные гранулы, брикеты и дрова подскочили в Эстонии. Владельцы частных домов ощутили сильный удар по своим кошелькам.
Местные СМИ бьют тревогу: если летом 15-килограммовый пакет топливных гранул стоил около 4 евро, то сейчас достигает 7 евро. Цена за тонну гранул уже достигла 370 евро, а в некоторых случаях и 390 евро.
Морозы, слабая выработка электроэнергии ветрогенераторами и дефицит электричества подняли его стоимость в Эстонии на рекордно высокий уровень.