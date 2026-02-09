3.73 BYN
Из-за санкций США на Кубе заканчиваются запасы топлива для самолетов
Автор:Редакция news.by
Куба на грани топливной катастрофы из-за США. На фоне энергетического кризиса запасы топлива для самолетов закончатся в течение ближайших суток.
В международном аэропорту в Гаване уже заявили, что в терминале закончилось топливо Jet A-1, которое обычно используется в коммерческих самолетах, его не будет в наличии как минимум месяц.
Ранее США перекрыли поставки нефти на Кубу из Венесуэлы и Мексики, фактически посадив кубинцев на голодный паек, ведь других источников у Гаваны нет.
По сообщениям местных СМИ, американцы ввели почти полную блокаду острова, задерживая все танкеры.