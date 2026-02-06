Издание The National: За кулисами переговоров США готовят переворот в Иране

В столице Омана, Маскате, начались переговоры Ирана и США. Тегеран на встрече представляет глава МИД Аббас Аракчи, Вашингтон - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Иранские СМИ подчеркивают: переговоры будут касаться только ядерных дебатов. Аракчи прибыл в Маскат утром 6 февраля и до начала переговоров заявил, что Иран вступает на путь дипломатии с открытыми глазами, помня о событиях 2025 года.

Встреча проходит на фоне нового витка напряженности между Тегераном и Вашингтоном и усиления военного присутствия США в регионе.

Американские власти также призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть эту страну или иметь наготове план эвакуации.