3.74 BYN
2.86 BYN
3.37 BYN
Издание The National: За кулисами переговоров США готовят переворот в Иране
В столице Омана, Маскате, начались переговоры Ирана и США. Тегеран на встрече представляет глава МИД Аббас Аракчи, Вашингтон - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Иранские СМИ подчеркивают: переговоры будут касаться только ядерных дебатов. Аракчи прибыл в Маскат утром 6 февраля и до начала переговоров заявил, что Иран вступает на путь дипломатии с открытыми глазами, помня о событиях 2025 года.
Встреча проходит на фоне нового витка напряженности между Тегераном и Вашингтоном и усиления военного присутствия США в регионе.
Американские власти также призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть эту страну или иметь наготове план эвакуации.
Как пишет британское издание The National, за кулисами переговоров США готовят переворот в Иране. В публикации отмечается: Вашингтон проводит двойную стратегию, используя дипломатические усилия как предлог для подготовки смены власти в Тегеране.