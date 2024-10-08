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Израиль атаковал многоэтажку в Дамаске - есть погибшие и раненые

Израиль атаковал многоэтажку в Дамаске - есть погибшие и раненые

Израильские ВВС атаковали жилое здание в районе Маззе в центре Дамаска, сообщает РИА Новости.

После удара по многоэтажному дому есть погибшие и раненые.

Ранее во вторник сирийская Гостелерадиокомпания сообщила о работе системы ПВО в Дамаске.

Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению. Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. В результате авианалетов 1 и 2 октября погибли шесть человек.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.

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