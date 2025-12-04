Израиль может депортировать около 25 тыс. украинских беженцев

Израиль в ближайшее время может депортировать около 25 тыс. украинцев. В декабре истекает срок программы защиты беженцев из Украины. В 2026 году их пребывание в еврейском государстве станет незаконным.

Правительство страны еще не приняло решение о продлении мер поддержки. Отвечающий за этот вопрос профильный министр ушел с поста еще в 2022 году, полномочия перешли израильскому премьеру, который не спешит предоставлять украинцам убежище.