Израиль может депортировать около 25 тыс. украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
Израиль в ближайшее время может депортировать около 25 тыс. украинцев. В декабре истекает срок программы защиты беженцев из Украины. В 2026 году их пребывание в еврейском государстве станет незаконным.
Правительство страны еще не приняло решение о продлении мер поддержки. Отвечающий за этот вопрос профильный министр ушел с поста еще в 2022 году, полномочия перешли израильскому премьеру, который не спешит предоставлять украинцам убежище.
В 2024 году к нему как минимум трижды обращались правозащитные организации с требованием сохранить программу для граждан Украины, однако до сих пор ответа не последовало.