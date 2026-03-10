3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Израиль сообщает об атаке на ядерный объект в Тегеране
Возможно, война на Ближнем Востоке пересекла красную черту. Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана. Это лаборатории - фактически мозг иранской атомной программы. Очевидцы говорят о ярких вспышках над Караджем и столицей, в западных районах пропало электричество. Иран молчит, ни подтверждая, ни опровергая.
Масштаб безумия нарастает. За десять дней войны Иран уже выпустил более 500 баллистических ракет и 2000 дронов по базам США в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ.
Иранский МИД закрыл дверь для переговоров: министр Аракчи заявил, что говорить с американцами больше не о чем - "горький опыт" Женевы, где во время переговоров по ядерной программе их же и бомбили, стал прививкой навсегда.
Корпус стражей исламской революции отчитался о готовности воевать на полном ходу шесть месяцев, причем обещают скоро показать "новое оружие, которого враг не видел".
Из Тель-Авива просачивается информация о значительных разрушениях. Один из израильских журналистов призвал о продовольственной помощи. Есть перебои с поставками ряда продуктов.
Параллельно Израиль ведет активные боевые действия в Ливане. ЦАХАЛ обвиняют в применении запрещенных фосфорных боеприпасов. Всемирная организация здравоохранения начала расследование.