Израиль сообщает об атаке на ядерный объект в Тегеране

Возможно, война на Ближнем Востоке пересекла красную черту. Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана. Это лаборатории - фактически мозг иранской атомной программы. Очевидцы говорят о ярких вспышках над Караджем и столицей, в западных районах пропало электричество. Иран молчит, ни подтверждая, ни опровергая.

Масштаб безумия нарастает. За десять дней войны Иран уже выпустил более 500 баллистических ракет и 2000 дронов по базам США в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ.

Иранский МИД закрыл дверь для переговоров: министр Аракчи заявил, что говорить с американцами больше не о чем - "горький опыт" Женевы, где во время переговоров по ядерной программе их же и бомбили, стал прививкой навсегда.

Корпус стражей исламской революции отчитался о готовности воевать на полном ходу шесть месяцев, причем обещают скоро показать "новое оружие, которого враг не видел".

Из Тель-Авива просачивается информация о значительных разрушениях. Один из израильских журналистов призвал о продовольственной помощи. Есть перебои с поставками ряда продуктов.