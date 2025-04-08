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Израиль ведет переговоры с рядом стран, готовых принять переселенцев из Газы
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Премьер-министр Израиля сообщил о ведении переговоров с рядом стран, готовых, по его словам, принять "значительное количество" жителей Газы в рамках плана так называемой добровольной эмиграции местного населения.
Эту идею Нетаньяху в очередной раз назвал "видением президента" Трампа. При этом премьер не уточнил, о каких государствах идет речь.
Напомним, в начале февраля президент США признал, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа и переселении палестинцев в другие государства региона. Власти Израиля поддержали это предложение и сразу начали готовить планы по расселению жителей Газы, утверждая, что альтернативы нет.