Израиль ведет переговоры с рядом стран, готовых принять переселенцев из Газы

Премьер-министр Израиля сообщил о ведении переговоров с рядом стран, готовых, по его словам, принять "значительное количество" жителей Газы в рамках плана так называемой добровольной эмиграции местного населения.

Эту идею Нетаньяху в очередной раз назвал "видением президента" Трампа. При этом премьер не уточнил, о каких государствах идет речь.