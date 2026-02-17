3.72 BYN
Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум: 60 дней на полное разоружение или новая операция в Газе
Автор:Редакция news.by
Офис премьер-министра Израиля объявил, что требует от группировки ХАМАС полного разоружения в течение 60 дней. В противном случае ЦАХАЛ вновь начнет операцию в секторе Газа, которая предполагает полное уничтожение "инфраструктуры террора".
Фактически речь идет об уничтожении инфраструктуры жизнеобеспечения палестинского населения, как это показывает практика. При этом полное разоружение ХАМАС неосуществимо в принципе: кроме прочего, группировка вооружена лишь стрелковым оружием, значит, невозможен эффективный контроль за тем, полностью ли сложили оружие боевики.
Таким образом, Тель-Авив на самом деле анонсирует неизбежную новую войну, вопреки всем усилиям Трампа и созданному им Совету мира и вопреки усилиям всего международного сообщества.