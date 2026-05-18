Кадровый кризис в Польше: число медсестер может упасть вдвое ниже нормы

Польским больницам и поликлиникам грозит кадровая дыра: средний возраст медсестер - 55 лет, и он продолжает расти.

Как пишут СМИ, проблема касается не только стационаров, но и всей системы здравоохранения: от амбулаторной помощи до долгосрочного ухода.

К тому же медсестер по-прежнему слишком мало. Так, в развитых странах Европы в среднем работают 11,2 медсестры на 1000 жителей. В Польше же этот показатель - лишь 5,7.