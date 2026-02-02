3.75 BYN
Как сценаристы цветных революций пытаются расшатать ситуацию в США - в "Таблице Менделевой"
Методичка, впрочем, известная. Она была не единожды обкатана и на других странах. Теперь с ее помощью пытаются раскачать майдан против Трампа.
Кому выгодны массовые волнения в США? Подробности - в авторской рубрике Таблица Менделевой.
Погромы в Миннеаполисе. Сценаристы цветных революций снова пытаются расшатать ситуацию в США?
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой", давайте разбираться вместе.
Американская политика снова напоминает сериал, который давно пора закрыть, но рейтинги упрямо растут. Миннеаполис снова стал эпицентром бурления. Город, который уже привык к тому, что его периодически превращают в арену для идеологических баталий, теперь наблюдает новую волну митингов.
Формальный повод - гибель Алекса Претти. Медбрат, гражданин США и владелец зарегистрированного оружия, был застрелен во время миграционного рейда: федеральные силовики утверждают, что он представлял для них угрозу. Власти штата это опровергают. Протесты быстро вышли за рамки локальной трагедии. Активисты требуют отставки главы иммиграционной службы ICE.
Складывается ощущение, что где-то мы это уже видели. Погромы BLM в 2020-м с тысячами сожженных домов, десятками погибших и ущербом на миллиарды долларов. Демократы их характеризовали как "в основном мирные". Впрочем, как и сейчас. Снова протесты, снова столкновения, снова политические заявления о "мирных гражданах", которые почему‑то стоят на фоне горящих машин. Барак Обама и Билл Клинтон призвали всех американцев выступить в защиту протестующих, которые сейчас схлестнулись с миграционными агентами. На стороне клуба глобалистов и Голливуд. Селебрити повторяют одни и те же тезисы как под копирку, призывая американцев "сражаться на улицах". Главная цель демократов предельно ясна.
"Иммигрантам это надоело. Кристи Ноем, которая является главой внутренней безопасности, должна быть уволена или уйти в отставку сегодня, и они должны вернуть страну в равное положение. Трамп, наконец, поймет, что все это будет работать против него. Люди собираются голосовать против него, как он заявил сегодня в Айове, ему будет объявлен импичмент", - сказал протестующий.
А президенту США сейчас досталась роль человека, которому приходится одновременно тушить пожар, ловить поджигателей и объяснять зрителям, что это вообще не пожар, а "контролируемое возгорание". Задача у него, мягко говоря, не из легких: в стране разгорается очередная волна цветных протестов. Эксперты убеждены: протесты в Миннеаполисе стали репетицией более масштабной кампании против Трампа.
Такер Карлсон, журналист (США):
"Итак, это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. И то, что мы сделаем дальше, как администрация отреагирует на это, как отреагируют местные власти, государственные чиновники в Миннесоте, - все это определит дальнейший ход событий. Наихудший из возможных исходов представляет собой хаос. Большинство американцев никогда не видели хаоса вблизи. Поэтому они недооценивают его опасность. Но чтобы было ясно: хаос - это худшее. Хаос хуже нелегальной иммиграции. Хаос хуже жестокости полиции. Хаос хуже чего бы то ни было. Хаос равен смерти. Это смерть людей, смерть слабых, смерть стран".
Если посмотреть шире, происходящее вписывается в давнюю американскую традицию: каждые несколько лет страна переживает масштабный политический кризис, который сопровождается протестами, громкими заявлениями и взаимными обвинениями. В 60‑х это были антивоенные движения, в 90‑х - протесты против глобализации, в 2010‑х – "Захвати Уолл-стрит", затем BLM. Теперь - новая волна, связанная с миграционной политикой. Каждый раз общество раскалывается на два лагеря. И каждый раз спустя несколько лет все повторяется снова по ветхой методичке, только с новыми лозунгами и новыми героями.