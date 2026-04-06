Евросоюз даже не скрывает, что надеется на проигрыш премьера Орбана на выборах. Есть информация о прямом сговоре Брюсселя и Киева с целью смены власти в Будапеште.

Предстоящие парламентские выборы в Венгрии, назначенные на 12 апреля, уже стали одной из самых обсуждаемых политических тем в Европе. Информационное пространство заполнено графиками и рейтингами, однако именно здесь возникает ключевая проблема: венгерские социологические службы демонстрируют беспрецедентный разнобой в данных. Разные исследовательские центры публикуют противоположные результаты: часть опросов показывает уверенное лидерство партии "Фидес" премьер-министра, другие - преимущество оппозиционной партии "Тиса", возглавляемой Петером Мадьяром. Такой разброс делает невозможным формирование объективной картины электоральных настроений.

Евросоюз открыто сделал ставку на поражение премьер-министра Венгрии, информирует Reuters.

И вот, как по заказу, в Washington Post выливают суперсекретный компромат. Якобы глава МИД во время перерывов на заседаниях Совета ЕС тут же звонит коллеге из России, подробно докладывая, о чем совещаются европейцы.

Анита Хиппер, представитель Еврокомиссии:

"Спасибо за информацию относительно министра иностранных дел Сийярто и якобы передачи информации его российскому коллеге. Это вызывает обеспокоенность и подрывает отношения доверия между государствами-членами и структурами в ЕС. Мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит нам разъяснения по этому вопросу".

Брюссель весьма обеспокоен. Будапешт, мол, и кредит Украине блокирует, потому что якобы хочет угодить Москве. Орбан, безусловно, "неудобная" фигура для Киева и Брюсселя. Премьер-министр Венгрии не только защищает национальные интересы, но и остается одним из наиболее самостоятельных политиков в Евросоюзе. Он выступает против расширения военной помощи Украине, настаивает на диалоге с Россией, критикует санкционную политику ЕС и подчеркивает необходимость экономического прагматизма. В европейских институтах эти позиции воспринимают как вызов общему курсу.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Я хотел бы рассказать вам о том, что мы сделали за последние четыре года. Мы выполнили все свои обещания. Наше самое важное обещание заключалось в том, что, что бы ни случилось, если Брюссель перевернется с ног на голову, если Зеленский разобьет восемь пианино, мы не позволим втянуть Венгрию в войну, мы останемся вне войны. И сейчас я приехал сюда, дорогие жители Сольнока, чтобы возобновить наш союз против войны, заключенный в 2022 году, и совместно заявить, что мы обязуемся, что в период с 2026 по 2030 год мы не позволим втянуть Венгрию в войну".

Евросоюз даже готовит "план сдерживания" Орбана на случай его переизбрания. По данным Politico, замысел ЕС направлен на защиту ключевых механизмов организации от блокировок со стороны Будапешта. Рассматриваются такие шаги, как изменение процедур голосования, приостановка финансирования и ограничение права голоса.

Также допускается использовать механизмы, которые предусматривают санкции за нарушение принципов ЕС, включая верховенство права. А вот открытое непризнание победы Орбана для Брюсселя опасно. Твердую поддержку венгру оказывает Дональд Трамп.

"Уважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - поистине сильный и влиятельный лидер с доказанным опытом достижения феноменальных результатов. Он настоящий друг, борец и победитель. И я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии - Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я с ним до конца!" - написал Дональд Трамп в соцсети.

Накануне Орбан заявил, что его страну медленно превращают в площадку, где орудуют представители украинских спецслужб. Заинтересованные во вмешательстве во внутренние дела Венгрии пытаются распространить на ее территории планы проукраинских и провоенных европейских политиков.

В начале марта в Венгрии задержали инкассаторов, перевозивших на территорию Украины 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии. 11 марта спецслужбы Венгрии получили данные о том, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" получает финансирование от Киева.

О попытках организовать в Венгрии цветную революцию высказался местный аналитик Золтан Кошкович.

"В Брюсселе царит полная паника. Их марионетка, Петер Мадьяр, вот-вот проиграет выборы - причем с большим отрывом. Поэтому они, как всегда, кричат: "Россия, Россия, Россия!". Но дело уже не в выборах. Они знают, что поезд уже ушел. Речь идет о попытке спровоцировать "цветную революцию" и начать институциональную кампанию саботажа в Брюсселе против следующего кабинета Орбана", - написал Золтан Кошкович в соцсети.





По мере приближения дня голосования усиливаются опасения, что борьба за власть может продолжиться и после закрытия участков.