Как западные фонды в ЛНР помогали воспитывать ненависть к братским народам

В 2022 году по мере освобождения территорий Луганской Народной Республики, находившихся под патронатом киевского режима, работники сферы культуры решили проехать ЛНР, чтобы ознакомиться с фондами библиотек. Об этом в проекте "Война и мир" рассказала директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького Наталья Расторгуева.

По ее словам, несмотря на развитие цифровых технологий, население сохраняет доверие к библиотекам и печатному слову. И то, что специалисты увидели во время поездок, их поразило: массово и бесплатно распространялась деструктивная литература. "Это было на уровне гуманитарной катастрофы", - считает Наталья Расторгуева.

Евгений Мирошниченко, заместитель министра образования и науки ЛНР:

"Изымали литературу деструктивного характера. У нас сейчас идет война за умы, в том числе за детские. И враг здесь очень жесток. Идет психологическое воздействие через литературу".

По словам замминистра образования и науки ЛНР, в сознании детей формировалась деструктивная позиция, что вокруг враги, воспитывалась ненависть к братским народам, искажалась общая история, ценности, скрепы, веками объединявшие народы.

При помощи различных фондов печаталась литература, которая вызывала диссонанс у детей, потому что, с одной стороны, у народов есть общая история, ценности, герои Победы, а с другой стороны, в рамках образовательного процесса детям преподносилось, что вокруг, в том числе в Российской Федерации, живут враги. "Конечно же, учебники и пособия были изъяты, так как они не соответствуют федеральным государственным стандартам образовательных учреждений", - рассказал Евгений Мирошниченко.

Он отметил, что работа с молодым поколением велась через различные западные фонды, которые внедрялись в образовательные учреждения, в том числе через руководство этих учреждений, и вносились нарративы, полностью противоречащие общей истории России и Украины.

Елена Бахмут, начальник управления Министерства образования и науки ЛНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108363c7-aad7-45dd-87cd-7986c4f15c5b/conversions/d1386570-ed73-4bf1-ab01-62e7c030e111-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108363c7-aad7-45dd-87cd-7986c4f15c5b/conversions/d1386570-ed73-4bf1-ab01-62e7c030e111-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108363c7-aad7-45dd-87cd-7986c4f15c5b/conversions/d1386570-ed73-4bf1-ab01-62e7c030e111-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108363c7-aad7-45dd-87cd-7986c4f15c5b/conversions/d1386570-ed73-4bf1-ab01-62e7c030e111-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Бахмут, начальник управления Министерства образования и науки ЛНР:

"Основной акцент делался на русофобии, на украинизации и на полном устранении русского слова среди подрастающего поколения. Эта информационная война действительно наделала много бед. И ребята, которые особенно последние 10 лет воспитывались исключительно в этом ключе, получили огромную травму. И сейчас тихим, спокойным, ровным шагом идем к тому, чтобы раскрыть глаза этим ребятам на историю, на достоверные факты и на ту истину, которой они были лишены".

В 2023 году была проведена достаточно большая кампания по очистке фондов библиотек, учебных заведений от деструктивной литературы, рассказала директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького Наталья Расторгуева. На освобожденных территориях было изъято большое количество книг экстремистского характера, русофобской направленности - около 100 тыс. экземпляров.