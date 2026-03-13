3.72 BYN
Каллас обвинила США в желании разделить ЕС
Автор:Редакция news.by
Трансатлантическое единство трещит по швам. Кая Каллас обвинила США в желании разделить ЕС.
В интервью Financial Times глава евродипломатии заявила: "Важно, чтобы все поняли то, что США очень ясно дали понять: они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз".
При этом Каллас добавила, что Вашингтон сейчас использует тактику, которую применяют лишь противники Европы.
Ранее Трамп заявил, что страны Евросоюза стали слабыми и "неузнаваемыми".