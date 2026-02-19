Евросоюз выдвигает новые абсурдные требования к России в рамках переговоров по Украине, настаивая на своем участии в процессе. Глава евродипломатии Каллас распространила среди стран ЕС документ, где подчеркивается, что мира н Украине не может быть без учета интересов Брюсселя. В бумаге перечислены условия: запрет военного присутствия России за рубежом, репарации Киеву, возврат украинских детей, ограничение армии и даже проведение выборов в России. Документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 февраля в Брюсселе.