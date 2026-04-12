Карлсон назвал войну против Ирана крупнейшей ошибкой

Президент США Дональд Трамп слепо выполняет указания Израиля, что стало очевидно после начала военной операции против Ирана. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

Как он указывает, объявленный режим прекращения огня завершился, потому что Израиль намеренно нарушил условия, атаковав не только юг Ливана, но и Бейрут. Карлсон также назвал решение Трампа начать войну против Ирана ради "смены режима" самой крупной ошибкой какого-либо президента США за всю его жизнь.