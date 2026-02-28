3.75 BYN
Катар отражает вторую волну атак на свою территорию
Автор:Редакция news.by
Катар отражает вторую волну атак на свою территорию, удары направлены сразу на несколько районов, сообщает Минобороны страны. В катарском МИД заявили, что государство оставляет за собой право ответить на иранскую атаку.