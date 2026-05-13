"Катюшин расчет": в Литве спорят, чья же все-таки Вильня

Обострился в Литве "вильнюсский вопрос". На улицах столицы неизвестные оспаривают территориальную принадлежность современного Вильнюса.

На городской инфраструктуре, памятниках литовской государственности и административных зданиях появляются надписи "Вiльня наша" на белорусском языке. Едва коммунальные службы успевают избавиться от одной надписи, аналогичная появляется уже в новом месте.

Местные правоохранители разводят руками. А литовские спецслужбы продают Брюсселю сказку о белорусском нападении и возвращении Вильни в "родную гавань"...

Имеет ли белорусское государство территориальные претензии на Вильнюс, кто стоит за злосчастными граффити.

Чья же все-таки Вильня, спорят на улицах Вильнюса. На столицу Литвы совершена целая атака актов вандализма. Каждый раз удары наносятся по самым болезненным для независимой Литвы историческим точкам. И только с конца марта по конец апреля таких случаев 4. Все надписи как бы наводящие на белорусском языке.

"В литовской столице задержан подросток, которого, как полагают, завербовали белорусы. Он написал красной краской "Вiльня наша" белорусскими буквами", - говорит ведущий новостей в Литве.

В конце апреля подобная провокационная надпись появилась уже на мемориале в память о жертвах событий 13 января 1991 года. Тогда сакрально якобы в борьбе за литовскую независимость погибло 15 человек. И вдруг на мемориале подобная надпись, оспаривающая в принципе принадлежность литовской столицы самой Литве.

Вандалы подошли даже ближе и дерзко исписали памятник возле здания литовского правительства. Еще раньше на памятнике Миндаугасу, первому правителю Великого княжества Литовского. Расследования этих инцидентов ни к чему не приводят. Удается лишь подсчитывать количество надписей, их становится все больше. Есть и задержанные, но информации ноль.

Задержанные наперебой говорят, мол, они не виноваты, а виноват кто-то другой, но кто, следствию неизвестно. Расписываться в собственной беспомощности и некомпетентности органам очень не хочется, поэтому списывают акты вандализма на спецслужбы Беларуси. Мол, якобы агенты, коварные спецы, вербуют литовский народ, но дальше разводят руками. Это ж спецслужбы, как их можно поймать? Хотя и здесь прямых доказательств нет. Их литовская борьба больше похожа на накидывание на вентилятор. С какой бы силой ни бросил, все равно отлетает обратно, причем с массированными брызгами.

СМИ, демонстрируя якобы белорусскую агрессию, выставляют кадры БЧБ-экстремистов с автоматами. Тех самых, которые на территории самой Литвы образуют боевые ячейки.

Итак, близко к истине расследование еще не подходило, хотя сами, видимо, того не понимают. Вырастили эти территориальные споры, получается, сами же литовцы, а точнее, их правительство. По порядку, споры о национальной принадлежности белорусов пытались вырастить на почве зарубежных грантов всевозможные НКО и НПО. Это была так называемая дискуссия о белорусской идентичности. Лекции, изыскания, статьи и псевдонаучные исследования о том, кто такие белорусы с научной точки зрения, к кому ближе - русским или все же литовцам? То, что сегодня белорусы - это белорусы, людям, имитирующим националистическую гордость, в голову почему-то не пришло.

Радикально-националистические группы молодчиков были агрессивны. И во время протестов именно они шли в первых рядах. Если смотреть с точки зрения всей страны, кучка крикливого меньшинства. Но, как показывает опыт цветных революций, такой кучки более чем достаточно. Не в случае Беларуси, конечно, но именно поэтому всегда, когда страна вступала в период политических кампаний, на улицах появлялись БЧБ-флаги и "Погоня". И вот после 2020-го эти радикальные элементы побежали в Литву, где образовалось квазигосударство в государстве. Свой флаг, герб и, кстати, даже паспорт.

"Это как понять? Приезжают какие-то люди, начинают жить за счет наших налогоплательщиков. Это обходится государству около полмиллиона в год. Сейчас уже вроде бы меньше, даже мы на самом деле не знаем. И вот им, вот для этой группы очевидно нужна эта эскалация. Им надо стать как-то и быть заметным", - считает мужчина.

В 2025-м литовцы и беглые даже коня делили, требуя у Науседы запретить змагарам пользоваться символом "Витис" (Vytis). Пока в высоких кабинетах Вильнюса кормили белорусских беглых, литовский народ возмущала, что гости уводят их государственного коня, а вот гости гостями себя уже не считали, вдруг вспомнив, что столица подлежит демократическому переезду, хотя может даже больше.

Зянон Пазняк: "В 18-м году фактически возродилось Великое княжество Литовское под названием Беларусь. Потому что Великое княжество - это была политическая держава. Это было Великое княжество Литовское, Русское и Жамойское. И вот Беларусь появилась на основе расселения белорусского народа на место жемайцев или литовцев".

Территориальные споры после 2020-го остро сидят в националистических головах, в том числе и литовских. Зафиксированы и акты нападения на точки бизнеса обосновавшихся беглых. Ранее в Литве на мосту одни активисты вывесили плакат "Вильнюс для всех". Но пришли другие и плакат частично заменили. Вышла надпись "Литва для литовцев". Беглые тоже подчеркивают, число недовольных их нахождением в Литве растет.

"Да, есть достаточно большой сегмент литовского общества, который имеет либо негативные, либо, скорее, негативное отношение к гражданам Беларуси и к белорусам в целом. Если брать наше исследование, то где-то 36 %, скорее, негативно относятся", - сказал мужчина на видеоролике.

Для яркой демонстрации выступления литовского активиста-историка перед литовской публикой на английском языке, чтобы было понятно более широкой общественности. На экране в качестве доказательства он приводит выступление беглых на тему того, кто же все-таки правопреемник Великого княжества Литовского. И как по несчастливому стечению обстоятельств ВКЛ оказалось под чужим суверенитетом.

"После Первой мировой войны нашим соседям удалось сохранить независимую державу и перетянуть на себя одеяло и присвоить историю Великого княжества Литовского - назвать Литва и литовцы. В документах литовец, литвин, литовский в 90 % больше говорится про жителя Минска, про жителя Киева", - говорит мужчина в видеолекции.

Там 2,5 часа лекции и обсуждения, но главный вывод, недоумение, парадокс или ирония, но этих людей спонсировало литовское правительство на литовские деньги.

Конкретно фонд Радиной в 2017-м от Министерства иностранных дел Литвы через фонд развития получил 30 тыс. евро. Еще 30 тыс. евро в 2018-м, еще столько же в 2019-м и, конечно, 30 тыс. евро в 2020-м за передачу опыта Литвы в Беларуси и борьбу с российской пропагандой.

В публичном белорусском таких споров нет. Они есть в самой Литве. Там разгораются споры о праве на герб "Витис" или саму Литву. А вот наша республика не имеет никаких претензий территориальных к своим соседям. Об этом говорит и Президент Александр Лукашенко. Что касается символики, белорусы определились с ней еще на референдуме 1995 года. Давно и ответили себе на вопрос, что для белорусов значит Вильня.

"Можно ответить одной фразой. Вильня белорусская, а Вильнюс литовский. Потому что, когда мы говорим про историческую традицию, то, безусловно, этот город невозможно вычеркнуть из истории нашей культуры и нашей государственности. По сути, Беларусь всегда подчеркивала, что она стоит на охране международного права. Важнейший принцип международного права - это территориальная целостность государства. Мы никогда не претендовали на территорию соседнего государства. Несмотря на то, что Вильня и Виленский край - это неотъемлемая часть белорусской истории. Если комментировать эти надписи, то я не сомневаюсь, что это как раз те люди, которые попали туда по приглашению Литовской Республики", - уверен председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Кому же могут быть выгодны эти провокационные надписи? Во-первых, как сказано несколько секунд назад, беглым. Они мечтали о деньгах и своей власти. Литовскому правительству это, во-вторых.