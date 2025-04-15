Кэти Перри подала в суд на Кэти Перри. Конфликт между двумя Перри длится уже более десяти лет

Дизайнер из Австралии Кэти Перри подала в суд на американскую музыкальную исполнительницу Кэти Перри за нарушение прав на собственную торговую марку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, теперь Высокий суд Австралии решит, кто "получит право претендовать на свое имя" - певица, только что побывавшая в космосе, или дизайнер модной одежды.

Перри из Австралии, владеющая одноименным брендом на протяжении многих лет, утверждает, что Кэтрин Элизабет Хадсон, известная как Кэти Перри, нарушила права на ее торговую марку. Дело рассматривалось в австралийских судах более пяти лет с неоднозначными результатами. Наконец модельер выиграла дело в 2023 году, но апелляционный суд в прошлом году отменил вердикт.