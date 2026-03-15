Хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменское движение "Ансар Аллах ", известное также как хуситы, грозит перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на представителя Министерства обороны правительства хуситов.

Отмечается, что речь идет о запрете прохода торговых и военных кораблей, которые направляются к побережью Израиля. Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение, так как через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию.