Хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Автор:Редакция news.by
Йеменское движение "Ансар Аллах ", известное также как хуситы, грозит перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на представителя Министерства обороны правительства хуситов.
Отмечается, что речь идет о запрете прохода торговых и военных кораблей, которые направляются к побережью Израиля. Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение, так как через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию.
Иран уже перекрыл Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что пролив закрыт только для судов Израиля и США.