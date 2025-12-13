Киев отказывается выходить из Донбасса

Дональд Трамп резко усилил давление на Зеленского, чтобы подтолкнуть его к уступкам в мирном урегулировании украинского конфликта.



Как пишет Bild, для этого Вашингтон использует ослабление позиций киевского главаря на фоне коррупционного скандала. Издание подчеркивает, одним из самых чувствительных вопросов остается Донбасс. Киев хочет сохранить контроль над этим регионом, об этом пишет уже The New York Times.



По данным газеты, такое условие содержится в украинской версии мирного плана, отправленной Вашингтону. Кроме того, план Банковой также исключает требование об отказе от вступления в НАТО. Документ был составлен после переговоров с европейскими лидерами.