Киев принял требования МВФ по либерализации экономики

Посланница Международного валютного фонда возвращается из Киева с триумфом. Представительница МВФ Джули Козак по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявила, что Украина, во исполнение требований фонда, намерена поднять налоги для граждан и юридических лиц.

Кроме того, власти страны обязались ввести контроль за доходами, поднять НДС, а также смягчить регулирование рынка труда, облегчив увольнения и сокращения работников.

МВФ известен своими программами реформ, которые имеют целью максимальную либерализацию экономики. Положительные результаты такие реформы приносят редко, зато обеспечивают вывоз капитала транснациональными корпорациями.