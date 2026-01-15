3.71 BYN
Киев принял требования МВФ по либерализации экономики
Посланница Международного валютного фонда возвращается из Киева с триумфом. Представительница МВФ Джули Козак по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявила, что Украина, во исполнение требований фонда, намерена поднять налоги для граждан и юридических лиц.
Кроме того, власти страны обязались ввести контроль за доходами, поднять НДС, а также смягчить регулирование рынка труда, облегчив увольнения и сокращения работников.
МВФ известен своими программами реформ, которые имеют целью максимальную либерализацию экономики. Положительные результаты такие реформы приносят редко, зато обеспечивают вывоз капитала транснациональными корпорациями.
Судя по всему, независимо от исхода войны, судьба Украины решена: МВФ подготовил для нее программу неоколониальной интеграции в систему международного разделения труда.