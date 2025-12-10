Киев требует гарантий безопасности от США и, в частности, специальной резолюции Конгресса. Численность армии составит 800 тыс. штыков - Трамп предлагал 600 тыс. Кроме того, Украина требует создания буферной зоны вдоль линии разграничения войск, откуда будет выведено тяжелое вооружение. Но о передаче этих территорий России речи не идет. И, вдобавок, Запорожскую АЭС предполагается передать под контроль либо Украины, либо США.

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что у Киева возникли денежные проблемы, которые будут только обостряться. В 2025 году Украине передали лишь 32 млрд долларов против прошлогодних 42 млрд. Денег в следующем году будет еще меньше из-за прекращения выплат Вашингтоном. Именно поэтому ЕС так активно пытается приступить к конфискации замороженных российских денег: без них Украина столкнется с дефицитом средств уже этой зимой.