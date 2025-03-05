Киеву ради мира придется пойти на серьезные уступки. Вытеснение России с захваченных украинских территорий не соответствует национальным интересам США и может перерасти в Третью мировую. Об этом заявил советник Трампа Майк Уолтц, отвечая на вопрос журналиста ABC News, означает ли урегулирование в Украине, что Россия останется на контролируемых ею сейчас территориях.

Мы должны спросить себя, отвечает ли это нашим национальным интересам? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Собираемся ли мы изгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым? И стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы продолжать до тех пор, пока это потребуется, столько, сколько потребуется, независимо от сроков, что, по сути, представляет собой бесконечную войну в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей в течение нескольких месяцев, и может перерасти в третью мировую войну. Так что мы можем говорить о том, что правильно, а что нет.