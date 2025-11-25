Китай создаст крупнейший в Азии круизный флот

Китай планирует создать крупнейший в Азии круизный флот. Госкомпания China Tourism Group возглавит новую платформу для круизов, которые объединяют активы ведущих в отрасли фирм КНР и она станет крупнейшей по пассажировместимости в Азии.

Процесс объединения предприятий туристической сферы был запущен в начале 2025 года. В настоящее время круизные лайнеры могут в общей сложности принять на борт 16 тыс. пассажиров.