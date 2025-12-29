3.72 BYN
Клайпедский порт готов возобновить транспортировку белорусских калийных удобрений
Клайпедский порт готов возобновить транспортировку белорусских калийных удобрений в любой момент. Об этом заявил директор гавани в интервью литовским СМИ.
По словам Латакаса, единственное, что этому мешает - на этот счет не принято пока политическое решение. Вопрос возобновления калийного транзита активно обсуждается в Литве, причем на самом высоком уровне.
Заявления в этой связи делали премьер, представители президентской администрации и депутаты сейма. Если месяц назад возможность возобновления такого транзита категорически отвергалась, то теперь позиция литовских властей все более компромиссная.
Теперь "калийную блокаду", введенную в 2021 году, готовы снять, хотя условия для этого называются разные: если в Литве сохранится американское военное присутствие, если калийные соли будет перевозить американская компания и т.д. Судя по эволюции позиции официального Вильнюса, реальные переговоры на этот счет могут начаться уже в ближайшее время.