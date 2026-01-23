KLM приостановила полеты над странами Ближнего Востока

самолет KLM. Фото klm.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2510b418-ae92-4897-badc-1b28143eb515/conversions/b4017f56-a074-403a-97a6-892c3ea96bdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2510b418-ae92-4897-badc-1b28143eb515/conversions/b4017f56-a074-403a-97a6-892c3ea96bdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2510b418-ae92-4897-badc-1b28143eb515/conversions/b4017f56-a074-403a-97a6-892c3ea96bdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2510b418-ae92-4897-badc-1b28143eb515/conversions/b4017f56-a074-403a-97a6-892c3ea96bdb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты над рядом стран Ближнего Востока на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщил портал NU.nl.

По его данным, в настоящее время KLM не выполняет рейсы над воздушным пространством Ирана, Ирака, Израиля, а также ряда государств Персидского залива. В связи с этим отменены или приостановлены полеты в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив.