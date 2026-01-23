3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
KLM приостановила полеты над странами Ближнего Востока
Автор:Редакция news.by
Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты над рядом стран Ближнего Востока на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщил портал NU.nl.
По его данным, в настоящее время KLM не выполняет рейсы над воздушным пространством Ирана, Ирака, Израиля, а также ряда государств Персидского залива. В связи с этим отменены или приостановлены полеты в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив.
В авиакомпании заявили, что решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей и будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации в регионе.