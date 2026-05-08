logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

КНР отказала Украине в отсрочке по выплате долга в более чем 30 млрд юаней

Задолженность Украины перед КНР достигла критического уровня. Об этом сообщает китайское издание СОХУ.

В материале уточняется: Пекин отказал Киеву в отсрочке по выплате долга в более чем 30 млрд юаней. По данным журналистов, эта сумма ставит киевский режим на грань финансового коллапса.

Компании-кредиторы уже потеряли терпение и требуют вернуть вложенные средства. Уточняется, что Зеленский через посла в КНР обратился с просьбой продлить сроки погашения задолженности, ссылаясь на тяжелое положение Киева.

В противном случае он пригрозил возможностью создать проблемы в сферах, связанных с Тайваньским проливом и Северной Кореей. Китай ответил отказом: "Зеленский по-прежнему бредит, полагаясь на долги и угрозы в обмен на компромиссы", - уточняется в материале.

Разделы:

В миреУкраинаКитай

Теги:

долгВладимир Зеленский