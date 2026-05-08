КНР отказала Украине в отсрочке по выплате долга в более чем 30 млрд юаней
Задолженность Украины перед КНР достигла критического уровня. Об этом сообщает китайское издание СОХУ.
В материале уточняется: Пекин отказал Киеву в отсрочке по выплате долга в более чем 30 млрд юаней. По данным журналистов, эта сумма ставит киевский режим на грань финансового коллапса.
Компании-кредиторы уже потеряли терпение и требуют вернуть вложенные средства. Уточняется, что Зеленский через посла в КНР обратился с просьбой продлить сроки погашения задолженности, ссылаясь на тяжелое положение Киева.
В противном случае он пригрозил возможностью создать проблемы в сферах, связанных с Тайваньским проливом и Северной Кореей. Китай ответил отказом: "Зеленский по-прежнему бредит, полагаясь на долги и угрозы в обмен на компромиссы", - уточняется в материале.