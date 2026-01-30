3.75 BYN
"Когда закончу эту работу, буду очень умной" - Каллас решила взяться за ум и поучить историю
Кая Каллас обещает поумнеть. Глава Евродипломатии заявила прессе о планах осилить ряд исторических книг, чтобы лучше понимать мировые события. Это случилось после того, как один из журналистов спросил ее о ситуации в Сирии и вручил книгу об истории этой страны.
"Мой список для чтения довольно длинный. Я не рассказываю, что именно читаю прямо сейчас, но это тоже связано с историей разных регионов. Так что к концу, когда я закончу эту работу, я буду очень умной", - заявила глава Европейской дипломатии Кая Каллас.
Поумнеть действительно не мешало бы. Предыдущим громким заявлением Каллас было предложение напиваться в качестве ответа на современные вызовы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже предложил снять чиновницу с поста. Он заявил, что при ней ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.