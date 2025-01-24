Количество получателей пособия по безработице в США достигло максимального уровня за 3 года

Релиз Минтруда США гласит, что общее количество жителей США, получающих пособие по безработице, достигло максимума более чем за 3 года. Об этом сообщает ТАСС .

Сообщается, что за неделю с 5 по 11 января этот показатель вырос на 46 тыс. - до 1 млн 899 тыс. человек. Это самое большое количество страховок по безработице с 13 ноября 2021 года, когда оно составляло 1 млн 974 тыс. человек.