В Нью-Йорке стартует экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле. Его созвала Колумбия. Проведение встречи поддержали многие страны мира, возмущенные действиями Соединенных Штатов Америки.

В ночь на 3 января американские силы нанесли удар по Каракасу. В результате операции были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Америку. Уже через несколько часов они предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он глубоко обеспокоен эскалацией ситуации в Венесуэле, и призвал все стороны к диалогу. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, в свою очередь, напомнил о необходимости защитить население Венесуэлы.

МИД России призывал не допускать эскалации и искать выход из положения путем диалога. Там также заявили о солидарности с народом Венесуэлы, поддержке курса его руководства, "направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны". Москва открыто осудила акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, так же, как и Китай.

В Европе только некоторые находят смелость говорить о том, что право сильного не должно доминировать над международными нормами.

Беларусь однозначно заявила о твердой поддержке законных управленцев Венесуэлой.