Конфискация российских активов находится под вопросом
Воровство российских активов, за счет которых планируется дальше снабжать Киев, находится под большим вопросом. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил: пока не ясно, смогут ли лидеры Евросоюза на предстоящем саммите сообщества 18-19 декабря договориться об использовании замороженных средств Москвы.
По его словам, шансы сейчас составляют 50 на 50. При этом политик признал, что в Европе существуют разногласия и опасения. Против репарационного кредита Украине за счет российских активов выступают Бельгия, а также Италия, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.
Премьер польского режима Дональд Туск в свою очередь напомнил: против планов ЕС выступают и США. Это связано с тем, что выдача репарационного кредита поломает мирный план американского президента Дональда Трампа, одним из центральных пунктов которого является использование замороженных российских активов для восстановления Украины и совместных российско-американских проектов. Туск подчеркнул, что это весомый американский аргумент, а потому здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа.