Конфискация российских активов находится под вопросом

Воровство российских активов, за счет которых планируется дальше снабжать Киев, находится под большим вопросом. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил: пока не ясно, смогут ли лидеры Евросоюза на предстоящем саммите сообщества 18-19 декабря договориться об использовании замороженных средств Москвы.

По его словам, шансы сейчас составляют 50 на 50. При этом политик признал, что в Европе существуют разногласия и опасения. Против репарационного кредита Украине за счет российских активов выступают Бельгия, а также Италия, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.