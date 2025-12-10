Конфликт Таиланда и Камбоджи охватил практически всю 800-километровую общую границу

Четвертый день продолжаются ожесточенные бои на границе Таиланда и Камбоджи. Масштаб противостояния продолжает расти и охватывает все новые регионы двух стран. К настоящему моменту боестолкновения имеют место практически вдоль всей 800-километровой общей границы.

Только с камбоджийской стороны, по официальным данным, погибли 10 мирных жителей, 60 получили ранения.