Конфликт Таиланда и Камбоджи охватил практически всю 800-километровую общую границу
Автор:Редакция news.by
Четвертый день продолжаются ожесточенные бои на границе Таиланда и Камбоджи. Масштаб противостояния продолжает расти и охватывает все новые регионы двух стран. К настоящему моменту боестолкновения имеют место практически вдоль всей 800-километровой общей границы.
Только с камбоджийской стороны, по официальным данным, погибли 10 мирных жителей, 60 получили ранения.
Таиланд продолжает наносить бомбовые удары по военным объектам противника. Камбоджа между тем сообщает об уничтожении ударами вражеской авиации школ, больниц и другой своей гражданской инфраструктуры. Вдоль всей границы ведется артиллерийская дуэль с применением систем залпового огня.