Концлагерь Аушвиц, оказывается, фейк... Как в Польше переписывают историю

Громкий скандал в Польше: Гжегож Браун, один из местных деятелей, сделал заявление, которое вызывало в здешней политике настоящее цунами.

Браун является депутатом Европарламента от Польши, представляя радикальных националистов. В своем интервью он объявил, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) с газовыми камерами является фейком, и обвинил иудеев в совершении ритуальных убийств.

Интервью было немедленно прервано. Прокуратура уже проводит проверку. Кроме того, с резким заявлением выступило посольство Израиля в Польше.