3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Концлагерь Аушвиц, оказывается, фейк... Как в Польше переписывают историю
Автор:Редакция news.by
Громкий скандал в Польше: Гжегож Браун, один из местных деятелей, сделал заявление, которое вызывало в здешней политике настоящее цунами.
Браун является депутатом Европарламента от Польши, представляя радикальных националистов. В своем интервью он объявил, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) с газовыми камерами является фейком, и обвинил иудеев в совершении ритуальных убийств.
Интервью было немедленно прервано. Прокуратура уже проводит проверку. Кроме того, с резким заявлением выступило посольство Израиля в Польше.
Особую пикантность данной истории придает тот факт, что Браун сделал циничное заявление в годовщину погрома в Едвабне, который устроили поляки в 1941 году.