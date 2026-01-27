Корнилов: В Миннеаполисе раскручивают майданные технологии против Трампа

В Миннеаполисе раскручивают майданные технологии против Трампа. И чтобы отвлечь внимание своей и международной публики от этого, Трампу снова надо прибегать к какой-то громкой авантюре где-то за рубежами Соединенных Штатов Америки. Такими рассуждениями в программе "Это другое" поделился политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Все главные международные новости сейчас сосредоточены на теме войны и мира С одной стороны - российско-украинский в нашем регионе, со второй - Ближний Восток и ситуация с Ираном. В первом, и во втором случаях третейским судьей, миротворческой фигурой выступают Соединенные Штаты Америки и Трамп. - Что с миром на Ближнем Востоке? Когда он там наступит и при каких условиях? - Можно ли воспринимать группировку американской военной силы вблизи Ирана, как жест дружелюбия и попытку урегулировать конфликт?

Изначально, по словам эксперта, американский президент заявил, что будет проводить военную операцию против Ирана в связи с бунтами, которые там происходили. "Кровавый режим, прекратить репрессии". Сейчас сам Трамп говорит, что репрессии прекратились, вроде и бунтов уже нет. Что Иран еще должен сделать, чтобы убедить, что не надо предпринимать военные действия, которые могут привести к более серьезному конфликту?" - задается он вопросом.

"Трамп все равно провернет что-то авантюрное, громкое, и это связано даже не с Ираном, а с обострением событий внутри Соединенных Штатов Америки. Мы же видим, как Трамп мастерски отвлекал внимание от этих всех стычек в Миннеаполисе, то похитив какого-то лидера государства, то напав на другое государство, то заявив, что он хочет прибрать к рукам какой-то кусочек льда, как он говорит, и так далее. И вот на протяжении нескольких недель весь мир возбужденно, лихорадочно обсуждает эти события и не смотрит в сторону самих Соединенных Штатов Америки, - отметил Владимир Корнилов. - Но последнее убийство медбрата в Миннеаполисе миграционными службами действительно всколыхнуло американское либеральное общество. Трампу снова надо прибегать к какой-то громкой авантюре где-то за рубежами Соединенных Штатов Америки. Я думаю, это будет Иран".