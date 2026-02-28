3.75 BYN
"Красных линий больше нет": Иран обстреливает ракетами американские базы в ответ на удар по столице
Израиль и США нанесли по Ирану массированный ракетный удар. Известно, что не менее 30 взрывов прогремело в столице страны, Тегеране, а также в крупнейших городах.
По данным властей иранской столицы, ракетными залпами Израиля были уничтожены жилые дома, сообщается о многочисленных жертвах.
Для Ирана теперь нет красных линий, заявил Al Jazeera высокопоставленный иранский чиновник. Иран в эти минуты наносит ответные удары по ряду военных объектов США на Ближнем Востоке.
Гремят взрывы в Центре обслуживания Пятого флота Соединенных Штатов в Бахрейне. Есть сведения о ракетных ударах по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности - в Абу-Даби.
На базе США в Иордании также гремят взрывы. По последним сообщениям, Иран произвел пуск ракет по атомному авианосцу ВМС США. Пока не ясно, насколько успешно справляется с ракетными залпами американское ПВО. Израиль объявил о призыве 70 тыс. резервистов.