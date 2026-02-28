"Красных линий больше нет": Иран обстреливает ракетами американские базы в ответ на удар по столице

Израиль и США нанесли по Ирану массированный ракетный удар. Известно, что не менее 30 взрывов прогремело в столице страны, Тегеране, а также в крупнейших городах.

По данным властей иранской столицы, ракетными залпами Израиля были уничтожены жилые дома, сообщается о многочисленных жертвах.

Для Ирана теперь нет красных линий, заявил Al Jazeera высокопоставленный иранский чиновник. Иран в эти минуты наносит ответные удары по ряду военных объектов США на Ближнем Востоке.

Гремят взрывы в Центре обслуживания Пятого флота Соединенных Штатов в Бахрейне. Есть сведения о ракетных ударах по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности - в Абу-Даби.