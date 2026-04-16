Криминальный день в Неаполе: вооруженный захват банка и подпольный цех по производству фальшивок

Полиция провела операцию по освобождению пленников: в момент, когда все 25 захваченных оказались за стенами банка, спецназ ворвался в здание: к тому времени, увы, грабителей и след простыл. Они скрылись через канализацию, унеся с собой несколько миллионов евро - точную сумму власти не называют. К настоящему моменту грабителей задержать так и не удалось.

И буквально в то же самое время в ходе обыска в одном из особняков Неаполя полиция обнаружила подпольную типографию. Печатали там не книги, а деньги: как сообщается, именно здесь, по оценкам властей, изготовлена четвертая часть всех подделок, которые циркулируют в Евросоюзе - речь идет о миллионах евро. Хозяина станка арестовали: впрочем, вряд ли он действовал в одиночку.