Кризис в авиационной отрасли: дорогое топливо привело к росту себестоимости перевозок
Автор:Редакция news.by
Financial Times сообщает, что война на Ближнем Востоке вызвала резкое падение акций крупнейших авиакомпаний планеты. Потеря их капитализации составила 53 млрд долларов.
Особенно пострадали лоукостеры: эти перевозчики зарабатывают на каждом пассажире немного, и компенсировать потери из-за дороговизны топлива им сложно.
Руководство всех авиакомпаний указывает, что налицо резкий рост себестоимости перевозок. В такой ситуации никак невозможно избежать увеличения цен на билеты. Но и это многих не спасет. Lufthansa намерена просить о помощи правительство - без бюджетной поддержки крупнейшая немецкая авиакомпания просто разорится.