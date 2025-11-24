3.69 BYN
Крупнейший скандал в истории Би-би-си: медиакорпорация намеренно исказила суть речи президента США
Стоит вспомнить, как Белый дом обвинил Би-би-си в распространении фейков про Трампа. Медиакорпорация намеренно исказила суть речи президента США в январе 21 года.
Фабрика фейков. Когда монтаж и перебивки важнее фактов, а драматургия ценнее реальности. В погоне за хайпом - Би-би-си стала жертвой собственного подхода.
Когда речь заходит о мировых СМИ, принято говорить о стандартах, проверке фактов и непоколебимой репутации. Но все чаще самые громкие бренды оказываются местечковой фабрикой фейков. Последние события вокруг BBC - яркий пример того, как из "эталона журналистики" можно скатиться в сюжет для сатирического шоу.
Громкий скандал разгорелся в США
И это типичный пример работы западной пропаганды. Британская вещательная корпорация фальсифицировала речь, с которой Дональд Трамп выступил 6 января 2021 года в преддверии штурма его сторонниками Капитолия. С разоблачением выступила газета Daily Telegraph. В Сети собирает просмотры ролик, где сравнивают эфирный вариант Би-би-си с оригинальным видео.
Хотели показать "сенсацию", а показали свою уязвимость. Факт подделки подтвердило и внутреннее расследование Би-би-си. Эти кадры вышли в эфир за неделю до выборов 2024 года и ввели людей в заблуждение. Выглядит это так, будто Би-би-си решила сыграть в "журналистскую рулетку": склеим, авось, никто не заметит. Но из-за этого ролика Трамп вполне мог проиграть выборы. А проигрыш означал для него тюрьму пожизненно.
Левитт назвала видеоматериал телерадиокомпании "намеренно нечестным" и "избирательно отредактированным", заявив, что это служит доказательством того, что Би-би-си является "полностью, на 100 % фейковым СМИ".
Генеральный директор британской медиакорпорации и глава новостного отдела подали в отставку.
Дебора Тернесс, экс-глава новостной службы Би-би-си:
"Я ушла в отставку в минувшие выходные, поскольку вся ответственность за эту историю лежит на мне. Но я хочу прояснить один момент, BBC News не является институционально предвзятой структурой. И мы остаемся самым надежным источником новостей в мире".
А вот это уже большой вопрос. Теперь каждое их слово будет восприниматься с двойным фильтром: "А это точно цитата? А не склейка?". Впрочем, для белорусских зрителей – это не новость. Нам хорошо знакомы плоды британской фабрики фейков, которые они активно плодили 5 лет назад. Драматичные кадры, громкие заголовки, эмоциональные комментарии – не имеющие никакой связи с реальностью. Би-би-си давно освоила жанр "фейк под видом новостей".
Скандалы "без срока давности" складываются в одну картину: сначала Беларусь, потом Трамп, завтра - кто-то еще. Вместо журналистики - режиссура. Вместо фактов - монтаж. В жалких попытках "хайпануть" BBC стали жертвой собственного подхода.
Западные СМИ все чаще ловят на том, что они не столько информируют, сколько интерпретируют. И когда правда приносится в жертву драматургии, репутация начинает трещать. Ирония в том, что зрители уже научились проверять факты самостоятельно. В эпоху интернета фейк живет недолго. И чем громче бренд, тем быстрее его разоблачают.