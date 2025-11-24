Стоит вспомнить, как Белый дом обвинил Би-би-си в распространении фейков про Трампа. Медиакорпорация намеренно исказила суть речи президента США в январе 21 года.

Фабрика фейков. Когда монтаж и перебивки важнее фактов, а драматургия ценнее реальности. В погоне за хайпом - Би-би-си стала жертвой собственного подхода.

Когда речь заходит о мировых СМИ, принято говорить о стандартах, проверке фактов и непоколебимой репутации. Но все чаще самые громкие бренды оказываются местечковой фабрикой фейков. Последние события вокруг BBC - яркий пример того, как из "эталона журналистики" можно скатиться в сюжет для сатирического шоу.

Громкий скандал разгорелся в США

И это типичный пример работы западной пропаганды. Британская вещательная корпорация фальсифицировала речь, с которой Дональд Трамп выступил 6 января 2021 года в преддверии штурма его сторонниками Капитолия. С разоблачением выступила газета Daily Telegraph. В Сети собирает просмотры ролик, где сравнивают эфирный вариант Би-би-си с оригинальным видео.

Британская вещательная корпорация фальсифицировала речь Дональда Трампа

Хотели показать "сенсацию", а показали свою уязвимость. Факт подделки подтвердило и внутреннее расследование Би-би-си. Эти кадры вышли в эфир за неделю до выборов 2024 года и ввели людей в заблуждение. Выглядит это так, будто Би-би-си решила сыграть в "журналистскую рулетку": склеим, авось, никто не заметит. Но из-за этого ролика Трамп вполне мог проиграть выборы. А проигрыш означал для него тюрьму пожизненно.

Левитт назвала видеоматериал телерадиокомпании "намеренно нечестным" и "избирательно отредактированным", заявив, что это служит доказательством того, что Би-би-си является "полностью, на 100 % фейковым СМИ".

Генеральный директор британской медиакорпорации и глава новостного отдела подали в отставку.

Дебора Тернесс, экс-глава новостной службы Би-би-си:

"Я ушла в отставку в минувшие выходные, поскольку вся ответственность за эту историю лежит на мне. Но я хочу прояснить один момент, BBC News не является институционально предвзятой структурой. И мы остаемся самым надежным источником новостей в мире".

А вот это уже большой вопрос. Теперь каждое их слово будет восприниматься с двойным фильтром: "А это точно цитата? А не склейка?". Впрочем, для белорусских зрителей – это не новость. Нам хорошо знакомы плоды британской фабрики фейков, которые они активно плодили 5 лет назад. Драматичные кадры, громкие заголовки, эмоциональные комментарии – не имеющие никакой связи с реальностью. Би-би-си давно освоила жанр "фейк под видом новостей".

Фейк под видом новостей