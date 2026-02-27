"Крысы бегут с корабля" - эксперт Беленченко о том, почему польская коалиция трещит по швам

В Польше назревает серьезный политический кризис: правящая коалиция Дональда Туска переживает раскол. Партия "Польша 2050" фактически развалилась - 15 депутатов покинули ряды некогда единой силы.

О том, как персонализм убивает польскую политику и влияет ли на ситуацию в Варшаве Белый дом, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Происходящее - результат внутриполитической борьбы в Польше, которая существовала с 2023 года, и в 2025-м она активизировалась после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах", - пояснил эксперт.

директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко

По словам Никиты Беленченко, депутаты, покинувшие ряды партии, имели лидерские амбиции. Не получив желаемых постов на внутрипартийных выборах в январе 2026 года, они обвинили руководство в недемократичности и даже в авторитарном режиме, что, по мнению политолога, вызывает лишь улыбку.

Эксперт прогнозирует, что на этом процесс не остановится. Вслед за "Польша 2050" могут последовать и другие участники коалиции Туска, например, Крестьянская партия. Это часть масштабного противостояния между премьером Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким, которое будет лишь усиливаться в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в 2027 году.

Происходящее можно расценивать как попытку отдельных политиков выбить для себя преференции. Сегодня ряд депутатов Сейма могут рассмотреть вопрос о переходе из коалиции Дональда Туска в стан партии "Право и справедливость" (ПиС), что способно кардинально изменить ландшафт в парламенте и поставить вопрос о смене премьера.

Никита Беленченко поясняет, в чем причина такой шаткости политических конструкций: "Вы понимаете, "Польша 2050" создавалась как партия вокруг одного лидера, то есть у нее не было такой глубокой идейной основы. Она была исключительно для победы одного человека на парламентских выборах".

избирательный участок в Польше

Речь идет о Шимоне Холовне - некогда спикере, а ныне заместителе спикера польского Сейма. Очевидно, что персоноцентричность в польской политике играет ключевую роль: как только лидер делает шаг в сторону, конструкция начинает сыпаться.

Такая же ситуация и в партии "Право и справедливость": Ярослав Качиньский - ключевая фигура, вокруг которой консолидируются старые элиты. Если он исчезнет, изменения могут быть серьезными и плачевными.

"Внутри, как в "Польше 2050", так и в других партиях существуют депутаты, которые обладают лидерскими, амбициозными качествами и рассматривают возможность участия в парламентских либо президентских выборах для получения какого-то определенного министерского портфеля", - добавил Никита Беленченко.

По словам эксперта, парламентарии видят падение рейтингов: партия потеряла 3-5 % и сейчас находится на уровне 2-3 %, что ставит под вопрос ее прохождение в Сейм. Именно поэтому они сейчас "как крысы бегут с корабля", пытаясь примкнуть к тем, кто поможет им сохранить политическое будущее.

При этом они стараются придерживаться центристской риторики, которая сегодня в Польше наиболее выгодна, так как позволяет лавировать между правыми и левыми. Показательно, что даже сам Навроцкий встречается с разными политическими силами, чтобы понять, кто готов поддержать его в будущем.

Польский Сейм давно стал местом скандалов: раз в полгода появляются новости о нетрезвых депутатах или других происшествиях. Однако гораздо важнее понять, как глобальная повестка и смещение центров тяжести (к национал-консерватизму или радикальному либерализму) влияют на обстановку в парламенте.

"Сейчас больше в польском парламенте можно говорить именно о поддержке либо Брюсселя, либо Вашингтона. За этим за всем кроется внешняя политика Польши в отношении Беларуси и России и внешняя политика Польши в отношении Украины - это сейчас самое основное", - подчеркнул эксперт.

Белый дом в США

Взаимосвязь между ситуацией в Белом доме и обстановкой в польском Сейме очевидна. Туск тяготеет к Брюсселю и американским демократам, в то время как Навроцкий и "ПиС" - прореспубликанские структуры. Трамп еще до выборов называл Навроцкого "своим человеком" в Польше, встречался с ним и оказывал ему кредит доверия. Сегодня Белый дом с особым пиететом относится к Варшаве именно потому, что там стоит "свой" президент.

"Белый дом пытается сохранить свое влияние внутри Европейского союза, тем самым раскалывая его на определенные силы либо структуры", - констатировал эксперт, напоминая о предстоящих выборах в Венгрии и необходимости сохранения влияния в Польше и Словакии.

Однако он добавил, что у Белого дома есть и внутренние проблемы: противостояние между республиканцами и демократами усиливается в преддверии промежуточных выборов, и даже соратники по партии призывают Трампа к сдержанности, угрожая в будущем не блокировать импичмент, если он продолжит столь активную внешнюю политику.

Дональд Трамп, президент США

Несмотря на ожесточенные споры в Сейме, на внешнюю политику раскол влияет не кардинально. Да, существуют различия в подходах, но базовые векторы сохраняются. Даже расколовшаяся "Польша 2050" остается верна поддержке Украины. Вопрос лишь в уровне этой поддержки и работе на внутреннее информационное поле для получения голосов избирателей.

Возникает закономерный вопрос о польской субъектности. Складывается впечатление, что политики обсуждают всё что угодно, кроме интересов простого населения. А население между тем вынуждено выживать в условиях энергетического кризиса.

"Для Польши сейчас главное сохранить свою субъектность внутри Европейского Союза исключительно как стража на восточном рубеже, тем самым продвигая идею "обезопасить Европейский Союз от Беларуси или России", - отметил Никита Беленченко.