Кухаркин: Переговоры по поводу ядерной сделки были ширмой для подготовки к нанесению удара

"Точно понятно, что все переговоры, которые велись по поводу ядерной сделки, были ширмой для того, чтобы окончательно подготовиться для нанесения удара. Изначально Штаты не планировали эту сделку заключать. Все условия, которые они выдвигали, уже давно вышли за рамки просто отказа от разработки ядерного вооружения. Я думаю, что несколько лет они тщательно готовили эту операцию. Чем это закончится, посмотрим. Сейчас не хочется давать прогнозов, но ситуация на всем Ближнем Востоке неспокойная. Мы видим, что Иран дает ответы по военным базам США, которые находятся в других странах. Сейчас многие туристические места от этого страдают, есть определенный коллапс с авиасообщением. Возможно, это только начало очень большой длительной истории", - отметил российский журналист Павел Кухаркин.