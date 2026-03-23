3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
Латвия не смогла выйти на запланированные 5 % ВВП на оборону
Автор:Редакция news.by
Военные аппетиты соседних стран настолько велики, что денег на них элементарно не хватает. Согласно отчету Минфина Латвии, для трат на милитаризацию в размере 5 % в 2026 году потребуется дополнительно более 90 млн евро.
С каждым годом цифры будут расти практически в два раза: в 2028-м понадобится уже более 180 млн, а к 2030-му - и вовсе более 1 млрд евро.
Ранее президент Латвии подал в Сейм поправки, предусматривающие увеличение обязательных трат на милитаризацию с 3 до 5 % ВВП с 2027 года. Но планы оказались слишком амбициозны: после перераспределения средств в пользу Минобороны военный бюджет 2027 года составит чуть выше 4,8 % ВВП.