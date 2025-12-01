Латвия продлит усиленный режим на границе с Беларусью на полгода

Официальная Рига заявляет, что готова еще на полгода продлить усиленный режим охраны границы с Беларусью. Он будет действовать до 30 июня 2026 года.

Латвийцами руководит довольно странная логика: как сообщается, один из факторов сохранения таких мер - это украино-российский конфликт.