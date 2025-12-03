3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Латвия сокращает поддержку украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
Когда кончаются деньги, кончается и гостеприимство. Европоддержка украинских беженцев, как выяснилось, имеет точную цену и срок годности.
Латвия решила, что содержать их, слишком накладно. Бюджет на помощь в следующем году рухнет с 65 до 39 млн евро. То есть почти в 1,5 раза. Видимо, пафосные речи о ценностях сами по себе сытыми не делают.
Государство отменяет единовременное пособие для тех, кто нашел работу. Латвия громко хлопнула кошельком. Когда нужно было "символически" противостоять России, беженцы были героями.
Когда счет пошел на десятки миллионов из своего кармана, они превратились в "накладную статью расходов". Рига дает всем наглядный урок: сентименты кончаются там, где начинается финансовая отчетность.