Латвия сокращает поддержку украинских беженцев

Когда кончаются деньги, кончается и гостеприимство. Европоддержка украинских беженцев, как выяснилось, имеет точную цену и срок годности.

Латвия решила, что содержать их, слишком накладно. Бюджет на помощь в следующем году рухнет с 65 до 39 млн евро. То есть почти в 1,5 раза. Видимо, пафосные речи о ценностях сами по себе сытыми не делают.

Государство отменяет единовременное пособие для тех, кто нашел работу. Латвия громко хлопнула кошельком. Когда нужно было "символически" противостоять России, беженцы были героями.