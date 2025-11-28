3.72 BYN
Латвия увеличивает оборонный бюджет
Автор:Редакция news.by
Латвия увеличивает оборонный бюджет. В 2026 году на это направят 450 млн евро. А вот расходы госбюджета будут урезаны на 243 млн евро.
Все это делается во исполнение плана по наращиванию расходов на оборону стран - членов НАТО. С 2027 года Латвия будет тратить на эти цели 5 % ВВП.
Не забывает Рига и о поддержке Киева - МИД Латвии сообщил о завершении очередной поставки бронетранспортеров Patria 6×6.
Латвия уже несколько лет ежегодно выделяет 0,25 % ВВП на военную помощь Украине.