Латвия увеличивает оборонный бюджет. В 2026 году на это направят 450 млн евро. А вот расходы госбюджета будут урезаны на 243 млн евро.

Все это делается во исполнение плана по наращиванию расходов на оборону стран - членов НАТО. С 2027 года Латвия будет тратить на эти цели 5 % ВВП.

Не забывает Рига и о поддержке Киева - МИД Латвии сообщил о завершении очередной поставки бронетранспортеров Patria 6×6.