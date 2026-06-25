Латвия за 9 месяцев 2025 года потеряла более 30 тыс. человек

Власти Латвии бьют в набат: в последнее время здесь наблюдаются поистине небывалые, совершенно катастрофические темпы убыли населения.

Страна превзошла по этой части печальные показатели 1995 года, когда на пике экономического кризиса население стремительно вымирало или эвакуировалось.

Теперь история повторяется: по данным Центрального статуправления страны, за первые 9 месяцев 2025 года Латвия потеряла 30 с лишним тыс. человек. А это сопоставимо с численностью населения крупного портового города Вентспилс.