ВОЗ призывает сделать европейские города более прохладными

ВОЗ требует от Европы немедленных действий из-за аномальной жары. Глава организации призвал лидеров ЕС в приоритетном порядке инвестировать в устойчивые к изменению климата системы здравоохранения.

Европейский регион является самым быстро нагревающимся в мире. По данным ВОЗ, только за последние 4 года жара унесла жизни более 200 тыс. человек, а смертность, связанная с высокими температурами, за последние 20 лет выросла на 30 %.