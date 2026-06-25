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ВОЗ призывает сделать европейские города более прохладными

ВОЗ требует от Европы немедленных действий из-за аномальной жары. Глава организации призвал лидеров ЕС в приоритетном порядке инвестировать в устойчивые к изменению климата системы здравоохранения.

Европейский регион является самым быстро нагревающимся в мире. По данным ВОЗ, только за последние 4 года жара унесла жизни более 200 тыс. человек, а смертность, связанная с высокими температурами, за последние 20 лет выросла на 30 %.

На Западную Европу обрушилась волна зноя. В большинстве столиц Старого Света стоит жара, какой не было многие десятилетия. Во Франции 24 июня стало самым жарким днем за всю историю наблюдений: в 50 департаментах страны воздух прогрелся до 40 градусов. В Берлине и Лондоне - до 39. Облегчения синоптики пока не обещают.

Разделы:

В миреЗдоровье

Теги:

погодаклиматЕвросоюзВОЗ