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ВОЗ призывает сделать европейские города более прохладными
Автор:Редакция news.by
ВОЗ требует от Европы немедленных действий из-за аномальной жары. Глава организации призвал лидеров ЕС в приоритетном порядке инвестировать в устойчивые к изменению климата системы здравоохранения.
Европейский регион является самым быстро нагревающимся в мире. По данным ВОЗ, только за последние 4 года жара унесла жизни более 200 тыс. человек, а смертность, связанная с высокими температурами, за последние 20 лет выросла на 30 %.
На Западную Европу обрушилась волна зноя. В большинстве столиц Старого Света стоит жара, какой не было многие десятилетия. Во Франции 24 июня стало самым жарким днем за всю историю наблюдений: в 50 департаментах страны воздух прогрелся до 40 градусов. В Берлине и Лондоне - до 39. Облегчения синоптики пока не обещают.