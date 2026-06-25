25 июня на факультете Генерального штаба Военной академии Беларуси - знаковое событие: 131 офицер завершил обучение, 19 из них - оперативно-стратегического уровня. Именно эти люди в будущем станут государственными секретарями Совета Безопасности, министрами обороны, начальниками генеральных штабов. Как отметил заместитель начальника факультета Генштаба Андрей Богодель, это те, кто будет формировать военную безопасность страны и гарантировать мирное небо над головой.

Особого внимания заслуживают успехи выпускников: 8 офицеров удостоены золотых медалей, 22 человека получат красные дипломы. Торжественная церемония выпуска пройдет во Дворце Республики, после чего выпускников ждет прием у главы государства.

Андрей Богодель подчеркнул, что все офицеры - глубоко патриотичные люди, готовые обеспечить безопасность и защитить Родину. По его словам, те, кто сегодня пытаются ставить ультиматумы Беларуси, должны знать: в стране есть люди, способные дать отпор и обеспечить безопасное будущее.

Минск становится международной трибуной

Параллельно с выпуском офицеров в Беларуси стартовал Международный антифашистский конгресс, который собрал представителей 36 стран мира. Это событие, по словам заместителя начальника факультета Генштаба, который выступит модератором на конгрессе, - не просто встреча экспертов, а демонстрация решимости противостоять любым проявлениям нацизма и фашизма.

На конгрессе представлены военные атташе из 19 стран, представители Организации Договора о коллективной безопасности, дипломатический корпус и экспертное сообщество. Как подчеркнул эксперт, это не просто голос Беларуси или России - это голос 36 стран мира.

"У нас будет возможность заявить действительно о нашей позиции, а позиция сегодня важна. Это не просто слова, за которыми ничего не будет стоять. Там будет четко выработанная позиция не только отдельных людей, не только политических партий, но и в целом политических сил, которые сегодня формируют повестку в своих государствах", - отметил он.

Зачем бороться с фашизмом сегодня?

Современная система международных отношений строится на Ялтинско-Потсдамской платформе, которая была выстроена на руинах нацизма. Как напомнил Андрей Богодель, за этим стояли миллионы жизней, отданных за свободу.

Особую тревогу вызывает ситуация в Украине, где, по его словам, переписывают историю и переформатируют генетический код народа-победителя.

"У них украли эту великую историю. Им вложили совершенно другое. Сегодня говорят, что эсэсовцы - это хорошо, бандеровцы - великолепно. А президент, человек - еврей, преклоняет колено перед Мельником - отпетым нацистом, который уничтожал тысячами евреев, русских, украинцев, белорусов", - заявил Андрей Богодель.

В качестве примера он привел скандальную ситуацию в парламенте Канады, где стоя аплодировали эсэсовцу из дивизии "Галичина" Ярославу Гунько при участии президента Украины и премьер-министра Канады. Эти события, по мнению выступающего, лишний раз подтверждают необходимость достижения целей специальной военной операции, особенно в вопросах денацификации и демилитаризации.

"Если сегодня фашизм подымет голову, то над нашей землей навсегда может воцариться мрак и темнота", - предупредил он.

Поезд памяти и воспитание молодежи

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, заместитель начальника факультета Генштаба подчеркнул важность таких проектов, как "Поезд Памяти", который в эти дни курсирует по Беларуси с участием представителей стран антигитлеровской коалиции. Он отметил, что работа с молодежью - основополагающий фактор, поскольку именно нацисты в свое время делали ставку на молодое поколение.

"Подобные проекты дают возможность говорить о том, что мы помним о великой победе и о тех зверствах, которые чинили нацисты. А сегодня многие страны Европы пропагандируют, что ничего страшного не происходило - это была всего лишь объединенная Европа, боровшаяся с большевизмом", - заметил он.